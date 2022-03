Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche erneut beim deutschen Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall. Die aktuelle weltpolitische Lage ließ das Wertpapier die zweite Woche in Folge in die Höhe schnellen.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim deutschen Softwarekonzern SAP. SAP präsentierte jüngst gute Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Reaktion der Anleger war zunächst dennoch verhalten. Grund dafür könnten der Gewinnausblick des Unternehmens sein. Der Softwarekonzern rechnet mit einem Rückgang des operativen Gewinns von bis zu fünf Prozent.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim Wasserstoffkonzern PowerCell Sweden beobachten. Gewinne bei der PowerCell-Aktie gehörten in den letzten Monaten zur absoluten Ausnahme. Seit November 2021 verlor die Aktie durchgehend. Den aktuellen Ausbruch nach oben nutzen darum augenscheinlich viele Trader, um sich von der Aktie zu trennen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche das kasachische Bergbauunternehmen Kazatoprom. Das auf den Abbau von Uran spezialisierte Unternehmen verlor auf Wochensicht rund 17 Prozent an Börsenwert. Von der Aktie getrennt hat sich Anfang letzter Woche Cindy Meyer ( CreativeHedge). Sie begründete den Verkauf aus ihrem wikifolio URAN only wie folgt: „Aufgrund der Nähe zu Russland wird die Aktie verkauft - obwohl sie aktuell noch nicht unter die westlichen Sanktionen fällt.“