Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim Streaming-Dienst Netflix. Warum die Aktie derzeit so stark korrigiert, erklärt Trader Christoph Wendt ( ChristophWendt): „Das Unternehmen ist wegen sinkender Abonnentenzahlen unter Druck geraten und notiert aktuell mehr als 65 Prozent unter dem Allzeithoch. Die Korrektur war überfällig. Das Wachstum der Nutzerzahlen aus den letzten Jahren konnte nicht unendlich fortgeführt werden.“ Zu den aktuellen Kursen hält Wendt Netflix nun wieder für kaufenswert: „Der Streamingdienst hat insgesamt eine sehr solide Nutzerbasis und inzwischen ein großes Portfolio an eigenen Produktionen aufgebaut. Die aktuelle Korrektur ist meiner Meinung nach eine Übertreibung und ein idealer Zeitpunkt, um in das Unternehmen einzusteigen.“ In seinem wikifolio auf lange Sicht investieren ist die Netflix-Aktie derzeit mit einem Prozent gewichtet.