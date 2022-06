Die heißesten Aktien der letzten Woche

All time high and low

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Beteiligungsunternehmen Gesco . Die Gruppe mit Investitionsschwerpunkt auf mittelständischen Industrieunternehmen veröffentlichte zuletzt Zahlen zum sehr gut gelaufenen ersten Quartal 2022. Als zusätzlicher Kurstreiber scheinen zwei von Analysten Ende Mai publizierte „Kauf“-Einschätzungen mit Kursziel über 40 Euro zu wirken. Aktuell notiert die Aktie bei 28 Euro. Im Gepäck hat das Wertpapier unter anderem Trader Michael Kissig ( sirmike ). In seinem wikifolio Kissigs Nebenwerte Champions ist die Aktie mit 5,5 Prozent gewichtet.

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Marathon Digital. Nach einem Wochenminus von knapp 15 Prozent griffen einige Trader bei dem Wertpapier des Kryptomining-Unternehmens zu. Auf den „Dip“ warten Investoren bei Marathon Digital schon lange. Auf Monatssicht ist die Aktie rund 44 Prozent und auf Jahressicht 60 Prozent im Minus.