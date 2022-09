Die heißesten Aktien der letzten Woche

Bei steigenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie von Freyr Battery . Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen aufstrebenden Batteriehersteller aus Norwegen. Für Kurszuwächse sorgen positive Nachrichten rund um das im Bau befindliche Batterie-Werk in Mo i Rana (Norwegen). Zum einen profitiert das Unternehmen stark von staatlichen Zuschüssen. Die eigene Investitionsquote kann Freyr so um 60 Prozent reduzieren. Zum anderen verkündete Freyr zuletzt, dass bereits langjährige Lieferverträge für einen Großteil der Produktionskapazität des Werkes geschlossen wurden.

Auf den Dip – also die baldige Trendwende – setzten wikifolio Trader letzte Woche beim Lithium-Unternehmen Livent . Livent ist ein nordamerikanisches Lithium-Unternehmen mit über 60-jähriger Firmengeschichte. Die Marktkapitalisierung beträgt 6,29 Milliarden Euro. Mehr zu Livent und anderen aussichtsreichen Lithium-Aktien erfährst du in unserem Blogbeitrag „ Lithium-Aktien – mit der Lizenz zum Gelddrucken? “

Mit Verlusten verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des deutschen Solarpark- und Windkraftanlagenbetreiber Encavis . Weiterhin vom Unternehmen überzeugt ist Trader Stefan Krick ( Stevox ): „Encavis ist eine wahre Wachstumsmaschine im Bereich erneuerbarer Energien. Sowohl Produktionskapazität, Umsätze als auch der Gewinn sind auf Rekordwerte gestiegen. Natürlich profitiert man aktuell doppelt aufgrund der hohen Strompreise. Das ermöglicht Encavis noch mehr in neue Projekte zu investieren und die Kapazitäten weiter auszubauen." Mehr Informationen zu Encavis und anderen spannenden Energiewerten findest du in unserem aktuellen Energie-Aktien-Check .

