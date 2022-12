Die heißesten Aktien der letzten Woche

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche bei SMA Solar . Die Aktie des deutschen Herstellers von Wechselrichtern für Solaranlagen legt seit Ende Oktober eine steile Rally aufs Parket. Am 24.10. notierte das Wertpapier bei 40,15 Euro - vergangene Freitag waren es 68,42. Die Aktie notiert damit knapp über dem Hoch aus dem Jänner 2021. Im Anschluss an die damalige Rally korrigierte das Wertpapier ein Jahr beinahe durchgehend. Viele wikifolio Trader scheinen diese Gefahr aktuell jedoch nicht zu sehen und kauften darum letzte Woche die Aktie.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Fortescue Metals Group 8.03% Wave Trading 2 DEFAMA Deutsche Fachmarkt 5.24% Investorenstrategie 3 Baidu (ADR) 5.46% Augmented Reality Innovators 4 MongoDB 19.93% BEPE2 5 Clinuvel Pharmaceuticals 11.58% Fokus auf Wachstum und Trends

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche bei dem australischen Bergbauunternehmen Fortescue Metals Group . Das Unternehmen ist einer der größten Eisenerzproduzenten der Welt und beliefert vor allem den asiatischen Raum. In den letzten zwei Monaten stieg die Aktie deutlich an Wert. Auf Monatssicht beträgt das Kursplus 17,2 Prozent. Einige wikifolio Trader scheinen damit zu rechnen, dass sich dieser Trend bald verlangsamen oder umkehren könnte. In der letzte Woche verkauften sie darum Fortescue-Aktien.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Verbio -9.34% SmallCapGermany 2 Meta Platforms -6.03% Intelligent Matrix Trend 3 Albemarle -10.41% Trend und Momentum (gehebelt) 4 ConocoPhillips -9.81% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 5 Allkem -9.37% Baldige Sterne & gefallene Engel

Bei fallenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des Biokraftstoffproduzenten Verbio . wikifolio Trader Christian Mallek ( SIGAVEST ) glaubt, dass die aktuellen Verluste als Reaktion auf die zuvor erfolgte Rally zu verstehen sind: „Verbio wird wie erwartet ab dem 19.12. in den MDAX aufsteigen. Die Kursreaktion ist gleich Null. Die Aktie konsolidiert den starken Kursanstieg aus dem Herbst, der bis zu den Allzeithochs führte. Wir bleiben aufgrund der positiven Perspektiven weiter investiert.“ In Malleks wikifolio VV Umwelt- und Klimatrends ist die Aktie derzeit mit 5,2 Prozent gewichtet.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.