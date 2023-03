Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out bei Coinbase

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Advanced Micro Devices 16.36% Intelligent Matrix Trend 2 Coinbase (A) 40.15% Nordstern 3 Microstrategy 38.65% Cybersecurity Innovators 4 Barrick Gold 13.60% Minus Sinus Value Select 5 Hut 8 Mining 48.16% NEO BOOM 4Kids and Hits ESG

Bei steigenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie der Krypto-Börse Coinbase . Das Wertpapier schoss auf Wochensicht knapp 20 % nach oben. Die Kursgewinne der Coinbase-Aktie waren hauptsächlich auf die starke Performance des Krypto-Sektors zurückzuführen. So stieg etwa der Bitcoin (+15 % letzte Woche) deutlich und kratzte an der 28.000 US-Dollar-Marke. Die Aktie im Portfolio hat unter anderem Walter Peters ( riu ). In seinem wikifolio Riu Trading (+258 % seit Beginn) ist Coinbase mit 11,7 % gewichtet.

Riu Trading riu DE000LS9BQQ5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +279,5 % seit 19.12.2012 -25,6 % 1 Jahr 1,53 × Risiko-Faktor EUR 585.833,38 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 13,2 Prozent

Buying the Dip im Bankensektor

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Credit Suisse Group (ADR) -19.28% Special Situations long/short 2 Charles Schwab -9.45% Nordstern 3 Vonovia -7.59% 25 Jahre Börsenerfahrung 4 Lanxess -14.92% Tradingchancen dt. Nebenwerte 5 Deutsche Bank -11.44% Nordstern

Die Pleite der Silicon Valley Bank und die Schieflage der Credit Suisse schickten Bank-Aktien letzte Woche auf Talfahrt. Die wikifolio Trader blieben hier entspannt und sammelten die Aktien von Credit Suisse (-19,28 % letzte Woche), Deutsche Bank (-11,44 % letzte Woche), BNP Paribas (-12,41 %) und Erste Group Bank (-11,68 %) ein.

Mittlerweile ist klar, dass die Credit Suisse durch die UBS übernommen wird. Die Übernahme ist die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise. Für weitere Kursverluste bei Bankaktien sorgte Anfang dieser Woche der Umstand, dass Inhaber von Nachranganleihen (AT1-Anleihen) der Credit Suisse ihr investiertes Geld (insgesamt über 16 Mrd. US-Dollar) im Zuge der Übernahme komplett verlieren sollen. Der europäische Markt für AT1-Anleihen ist rund 250 Milliarden Euro schwer.

Wie stehst du dazu, dass Eigentümer von Nachranganleihen nun ihr investiertes Kapital verlieren sollen?

Taking Profit bei Meta

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Shopify 6.19% Nordstern 2 Seagen 13.68% Isa Investment 3 ZIM INTEGRATED SHIPP.SRV. 20.41% 25 Jahre Börsenerfahrung 4 Baidu 10.97% Multi Opportunities ohne Hebel 5 Meta Platforms 7.53% 25 Jahre Börsenerfahrung

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche unter anderem bei Meta (ehem. Facebook). Die Aktie ist auf Wochensicht 7,5 % gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass der Konzern weitere 10.000 Jobs streichen will. Bereits Ende letzten Jahres mussten 10.000 Mitarbeiter gehen. Am Markt kommt das gut an. Viele wikifolio Trader sind weniger überzeugt und nehmen lieber Gewinne mit.

Ein Blick auf folgenden aktien.guide-Chart zeigt, warum sich Meta selbst ein „Jahr der Effizienz“ verschrieben hat. Im Vergleich zu anderen Tech-Werten ist die Ebit-Marge der Facebook-Mutter deutlich stärker gefallen.

Ausgewählte Kennzahlen des Meta-Konzerns Die EBIT-Marge ist eine wichtige Kennzahl. Sie setzt den Gewinn vor Steuern nebst Zinsen in eine Verhältnis zum erzielten Umsatz. Die Kennzahl gibt Auskunft über die Ertragskraft und somit über die Rentabilität eines Unternehmens.

Jumping the Ship: Verschnaufpause bei Rheinmetall

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Rheinmetall -5.79% ForInc TrendInvest 2 HeidelbergCement -5.66% takeover branchenkenner in-side 3 Münchener Rück -7.76% Trend und Momentum (gehebelt) 4 SAF-Holland -9.42% Trendfollowing Deutschland 5 Banco Santander -11.05% AUTOPILOT - DEFENSIVE

Bei fallenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktien von Rheinmetall (-5,8 %). Von „Jumping the Ship“ im eigentlichen Sinne – also Verkäufen, bei in Schieflage geratenen Aktien, – kann jedoch keine Rede sein. Seit Jahresanfang ist das Rheinmetall-Papier über 110 % im Plus.

Die Verschnaufpause beendete die Aktie umgehend, nachdem der Rüstungskonzern und Autozulieferer mit Anfang dieser Woche in den DAX aufgestiegen ist. Ein Blick aufs Trading Sentiment zeigt, dass diese Neuigkeit zu einem deutlichen Kaufüberhang bei der Aktie geführt hat:

Top Trade der Woche: +949,46 %

Einer der Top Trades der Woche gelang Sebastian Götz ( GoetzPortfolios ). In seinem wikifolio Technology Outperformance verkaufte er Nvidia -Aktie mit einem Gewinn von sagenhaften 949,46 %. Der Trade mag mit 0,084 % Gewichtung am Gesamtportfolio zwar recht gering erscheinen, Götz trennt sich aber in regelmäßigen Abständen von Nvidia-Anteilen und erwirtschaftet so stattliche Gewinne. Potenzial für weiter Nvidia-Top-Trades ist jedenfalls da. In Technology Outperformance ist die Aktie aktuell mit 13 % gewichtet.

Technology Outperformance GoetzPortfolios DE000LS9FQP8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +448,7 % seit 06.08.2013 -11,2 % 1 Jahr 0,95 × Risiko-Faktor EUR 206.692,62 Investiertes Kapital

