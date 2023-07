Das sind die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Fear of Missing Out bei Vonovia

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Vonovia 9,34% Special Situations long/short 2 Morphosys 11,12% Trendfollowing Deutschland 3 Hypoport 11,76% Trendfollowing Deutschland 4 Zalando 10,53% Nordstern 5 KSB Vorzugsaktie 9,47% GroDiVal TrendInvest

Die Aktien aus dem deutschen Immobiliensektor haben in den vergangenen Wochen relative Stärke gezeigt. Das ist auch den wikifolio-Tradern nicht entgangen. Im Visier stand hier vor allem die im DAX gelistete Aktie von Vonovia . Die konnte in den vergangenen sieben Tagen über 9 Prozent an Wert zulegen. Dadurch gelang der Ausbruch aus der jüngsten Seitwärtsbewegung. Charttechnisch sieht es hier nun nach einer erfolgreichen Bodenbildung aus. Gestützt wurde der Kurs auch durch Analystenkommentare. Michael Flender ( GoldeselTrading ) verweist in einem seiner Kommentare auf eine aktuelle Studie der Deutschen Bank , in der einige Aktien im Immobiliensektor aufgestuft wurden. „Vonovia bekommt sogar ein Buy-Rating, das könnte die Aktie beflügeln“, schrieb der Trader am vergangenen Dienstag.

Schon in den Wochen zuvor hatte er die Aktie in sein wikifolio Goldesel-Trading aufgenommen und auf ein Comeback von Vonovia spekuliert. Das Kursplus von rund 15 Prozent gegenüber seinem durchschnittlichen Einstandskurs belegen das gute Timing des Traders, der am Donnerstag denn auch mal Teilgewinne mitgenommen hat. Die meisten anderen hier aktiven Trader springen hingegen gerade auf den fahren Zug gen Norden auf. Ein Blick auf das wikifolio Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei der Aktie:

Trading-Sentiment

Ist denn tatsächlich eine Bodenbildung im Immobiliensektor erreicht? Was ist deine Meinung?

Buying the Dip bei Tesla

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Tesla -6,61% 25 Jahre Börsenerfahrung 2 STRATEC -17,63% NEÖ Green Sustainable AB 3 FREYR Battery -9,75% Alpha AI Sustainable 4 Marathon Digital -6,66% Riu Trading - Relative Stärke 5 Northern Data -23,24% Riu Trading - Relative Stärke

Die Quartalszahlen von Tesla sind am Markt in der abgelaufenen Woche nicht so gut angekommen. Zwar konnte der Spezialist für Elektroautos am Mittwoch nach Börsenschluss ein Umsatzplus von 47 Prozent auf 24,9 Milliarden Dollar und einen Gewinnanstieg von 20 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar vermelden. Die Marktteilnehmer scheinen sich mit Blick auf das relativ geringe Gewinnwachstum aber Sorgen um die Profitabilität des Unternehmens zu machen. Zumal die Preise für die Tesla-Fahrzeuge zuletzt deutlich gesunken sind.

Vielleicht waren die Kursabschläge nach dem Zahlenwerk aber auch einfach nur die Folge des fulminanten Kursanstiegs in den Monaten zuvor. Seit Ende April hat sich die Aktie in der Spitze schließlich nahezu verdoppelt. In Erwartung einer Fortsetzung dieses positiven Trends haben einige wikifolio Trader die Kursverluste der vergangenen Woche zum Aufbau oder der Aufstockung von Tesla-Positionen genutzt. Damit sind die Trader optimistischer als die meisten Analysten, wie der Blick auf das lediglich bei rund 241 Dollar und damit gut sieben Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs liegende Konsenskurziel verdeutlicht:

Was hältst du von der zukünftigen Entwicklung von Tesla? Teile hier deine Meinung mit uns:

Taking Profit bei PowerCell Sweden

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 PowerCell Sweden 15,01% Sportplatz 2 Moderna 5,80% Qualität durch Aktienanalyse 3 Steico 6,17% Responsible Investing 4 7C Solarparken 8,04% SmallCap Dividende Plus 5 ITM Power 31,55% eMobility

Ebenfalls stark nachgefragt gefragt sind derzeit Wasserstoff-Titel. So ist der Kurs der Aktie von PowerCell Sweden in den vergangenen sieben Tagen um 15 Prozent gestiegen. Zuvor allerdings war der Wert auch arg unter die Räder geraten, was unter anderem an den enttäuschenden Zahlen zum ersten Quartal gelegen haben dürfte. Nach der deutlichen Erholung haben einige Trader hier nun Gewinne mitgenommen. Egon Peters ( AL1619 ) zum Beispiel hat die Aktie des skandinavischen Herstellers von Brennstoffzellen in seinem wikifolio Sportplatz am Freitag mit Gewinnen von bis zu 9 Prozent verkauft. Als Begründung verweist er darauf, dass Wasserstoffaktien in USA eher schwach sind. Zudem wollte der Trader „ein bisschen Cash aufbauen“.

Sportplatz AL1619 DE000LS9FZB9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +465,2 % seit 13.02.2015 EUR 155.385,19 Investiertes Kapital +71,3 % Performance (1 J) 59,9 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +22,7 Prozent

Jumping the Ship bei Albemarle

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Match Group -5,91% Refresh 2 Twilio -5,95% Wikirobot 3 ELMOS Semiconductor -5,32% Die Dividendenstrategie 4 Daldrup & Söhne -11,09% Select - Empfehlung+Charttechnik 5 Albemarle -7,16% Attraktive Nebenwerte weltweit

Die Aktie des amerikanischen Lithium-Players Albemarle ist nach der im Mai gestarteten Erholungsbewegung in den vergangenen Tagen wieder unter Druck geraten. Auf Wochensicht ging es hier um gut 7 Prozent in den Keller. Die Mehrzahl der wikifolio Trader ist da lieber auf Nummer Sicher gegangen und hat sich von der Aktie getrennt, wie im Trading-Sentiment ersichtlich wird:

Trading-Sentiment:

