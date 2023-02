Die heißesten Aktien der letzten Woche

An der Coinbase-Aktie interessierte Anleger sollten die Präsentation der Quartalszahlen am 21.02. im Auge behalten.

Die Frage, ob sich die Bitcoin-Rally weiter fortsetzen wird, spaltet derzeit die wikifolio-Community. Und was denkst du? Melde dich an, um beim Voting abzustimmen!

Bei fallenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des E-Commerce-Software-Anbieters Shopify . Die Kursverluste ereigneten sich, nachdem das Unternehmen letzte Woche seine Quartalszahlen präsentierte. Umsatz (1,7 Milliarden US-Dollar) und bereinigter Gewinn je Aktie (7Cent) übertrafen die Erwartungen der Analysten. Dass die Aktie dennoch an Wert verlor, lag an der Umsatzprognose für das erste Quartal, welche niedriger ausfiel als erwartet.

So konnte Paypal zwar sowohl Umsatz (+ 7 Prozent auf 7,4 Milliarden US-Dollar) als auch bereinigtes Ergebnis (+ 12 Prozent auf 1,24 US-Dollar je Aktie) im vierten Quartal robust steigern, versprochen hatte das Unternehmen seinen Aktionären während der Pandemie allerdings etwas ganz anderes. 2020 steigerte Paypal seinen Umsatz um 21 Prozent und das bereinigte Ergebnis um 31 Prozent. Bei der Präsentation dieser Zahlen behauptete CEO Dan Schulman, dass dieses Momentum bis 2025 anhalten und der Umsatz des Unternehmens auf über 50 Milliarden US-Dollar steigen würde. Da verwundert es wenig, dass Schulman bei der Präsentation der jüngsten Ergebnisse auch gleich seinen Rückzug (per Jahresende) bekanntgab.

