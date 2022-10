Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Geschehen ist dies letzte Woche unter anderem bei dem Händler für Online-Werbung The Trade Desk. Der aktuelle „Dip“ des Wertpapieres folgte auf deutliche Kursgewinne in Folge der Q3 Zahlen des Unternehmens. Gerrit Otte ( LionFolio) erklärt die Beliebtheit der Aktie und gesteht gleichzeitig eine persönliche Fehleinschätzung ein: „Vor der Corona-Krise lag The Trade Desk noch bei einem Kurs unter 300€. Damals habe ich das Unternehmen fälschlicherweise als mittelfristigen Verlierer dieser Krise eingeschätzt. Inzwischen hat sich gezeigt, dass Corona eine untergeordnete Rolle für The Trade Desk spielt. Der Wechsel von analoger Werbung hin zu digitalen, messbaren Formaten ist viel bedeutsamer. Das sieht man an den Zahlen: Lediglich im Q2, als es weltweite Lockdowns und maximale Unsicherheit gab, hat das Geschäft gelitten. Seit dem Q3 gibt es wieder erstaunliche 32 Prozent Wachstum.“ Gerrits Vertrauen in das Unternehmen zeigt auch ein aktueller Trade im wikifolio Wachstumsstarke Disruptoren: „Trotz des inzwischen mehr als verdoppelten Kurses, bin ich mit einer kleinen Position wieder eingestiegen.“