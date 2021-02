Neue investierbare wikifolios KW 33-36

Da ich bei der letzten Emission auf Urlaub war gibt es heute eine Zusammenfassung der neuen wikifolios von der Kalenderwoche 33-36.

Es wurden in den letzten 3 Wochen wieder 70 neue wikifolios emittiert. Somit stehen nun 780 verschiedene wikifolio Strategien für unsere Anleger zur Auswahl.

Folgende wikifolios sind neu dazugekommen:

WikifolioWFRedakteurLinkPerformance

100 P - Emerging MarketsEQUITYOFjt74Link-9,23%

6-Augen-Strategie6EYESStocks2WatchLink-0,64%

Absolut WahlABSWAHLMWahlLink-2,37%

Aggressive TechnologySSTIAGTESSTInvestLink12,13%

AktienmonitorSBROKERCCommanderLink5,48%

Best Momentum Strategie17200000OleWagnerLink-48,4%

BHI Global Equity OpportunitiesBHIGEO1blackholeLink4,15%

Bollinger Breakout SystemBREAKOUTGregCheckAnalysLink11,37%

Bosch InvestmentsBOSINVDavidBLink-10,38%

Brown PartnershipKLABFEmrbrownLink24,47%

CETAN Bluechip GlobalCETANBLGCetanCapitalLink4,34%

CHW TRADINGCHWTRACHWRESEARCHLink6,55%

Code-Analyzer GlobalK5GLOBALCodeAnalyzerLink10,77%

DAI Trading07071986FinanzixLink1,05%

DAX30-Werte77771986FinanzixLink-1,66%

DivStrategie310362devries61Link30,06%

Energy Investment69891290Hofer22Link26,85%

EQUITY PLATINUM GLOBAL01012013SvenKleinhansLink12,78%

FRESH INVEST DAX-WERTEDAX50TOPFRESHINVESTLink18,73%

Future Trends WorldwideBE1492Bene1408Link-1,28%

Glob. Selektion nach Levermann01CARLOXCarloXLink6,18%

Globale Chancen00E15SI0eisieLink1,2%

Globaler Asset Mix101112SchizikoLink0,01%

Gmaxxx - Deep value18181888GmaxxxLink25,6%

GP Balance Risk Strategie30051970GPTeamLink5,08%

I Love MoneyMAKECASHiLuvMoneyLink11,01%

Interessante UnternehmenSSTIIUQSSSTInvestLink11,96%

Irrational Momentum OneIRMO1ChrisKainzLink13,22%

JR-MEDICAL300023JRwinningsLink59,82%

klassische IndustrieQGEL001QgelLink12,23%

KletterdachsKDAWE0BergsteigerLink11,27%

Lieblinge der AnalystenATAGT021AGTLink7,3%

Long - Short DE30LOSODAIhrDepotLink0,62%

Mawero TripleTRIPLEMaweroLink4,31%

Momentum und TrendMOMTRENDdierenteLink4,32%

Momentum und ZeitMOMTIMEdierenteLink0,14%

MR TradingSystems LongTerm IMRTSLT1mrtradexLink-0,53%

MSMIF1MSMIF1TUInvestLink0,41%

MST SelectMSTSLBenBudLink31,2%

Musik Film FernsehenJUSTFUNCompleteMarketLink6,56%

nirvana absolute returnNIRVANA3NirvanaLink10,24%

nirvana global resourcesNIRVANA1NirvanaLink37,59%

nirvana special situationsNIRVANA2NirvanaLink25,23%

Profitable SündenSINS4UContrarianValueLink6,71%

RB - Long&Short - Strategy00707RBTSLink-4,46%

Real Investment111100DoublingLink-8,89%

RedBatREDBATMarcelWLink-1,42%

RenditechancenMB1976MB76Link26,1%

RiskTakerRSKTKRInfilTraderLink24,33%

Saisonalität und TrendSEATRENDdierenteLink3,51%

ShareRadar REBOUND0REBOUNDShareRadarLink2,58%

Single Trading StrategieSINGLETspirofrogLink23,17%

Stockpicking ÖsterreichDRASTIL1SmeilinhoLink1,38%

SwissPowerSWISSWorldTraderLink18,35%

TFK Balanced EquityB5B5B5B5TFKLink7,59%

To Buy or Not to Buy?H4KUN4QuestionLink1,78%

Trading Power9999999HannesWendtnerLink25,65%

Trend F - North AmericaTRENDF02TrendfundLink11,61%

upside.riskUPSIDE01BlondeMaidLink7,6%

US AktienMICUS1ConzLink70,38%

USA PremiumDJIPREMHelandInvestLink3,09%

Warrens AktienTFINVESTTFInvestLink-4,74%

Weltweit langfristig II000ASO02ASOinvestLink0,28%

Werte durch AktienrückkäufeBUYBACKSFraSeeLink4,4%

Wertorientierte InvestmentsVALUE4UContrarianValueLink10,71%

Wertvolle Werte wachen aufWERTVOLLKingKongLink6,37%

WindenergyWINDPOWSpielgeldhandelLink19,52%

WorldPerfomanceWORLDPE2LongTermLink24,44%

Yield PythonPYT2013jpenndorfLink1,93%

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.