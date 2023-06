Die besten Dividenden-Aktien - der Fels unter den Investments

Viele Unternehmen schütten einen Teil des Gewinns an ihre Aktionäre aus. Das ist die Dividende. Sie wird in Geldeinheiten (also z.B. Euro oder US-Dollar) je Aktie angegeben.

Als Miteigentümer eines Unternehmens werden Aktionäre am unternehmerischen Erfolg (wie auch am Risiko) beteiligt. Der in einem Geschäftsjahr oder auch Quartal erwirtschaftete Gewinn bzw. Free-Cash-Flow kann anteilig in Form einer Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Wer von einer Dividende spricht, meint in der Regel die Dividende je Aktie.