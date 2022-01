Apollo - Alpha Resources

Handelsidee

Die Handelsidee fokussiert sich auf kleine bis mittelgroße Explorations- und Entwicklungsunternehmen im Rohstoffbereich.



In die Exploration von Rohstoffen wurde in den letzten Jahren chronisch zu wenig investiert, wodurch erhebliche Preissteigerungen in vielen Rohstoffen zu erwarten sind. In der Folge wird die Exploration neuer Rohstoffquellen attraktiver. Kleine Unternehmen, die bereits qualitativ hochwertige Rohstoffquellen gefunden haben und diese qualitativ (hin zum Abbau) wie quantitativ (erweiterte Exploration) weiterentwickeln, bieten dabei ein sehr interessantes Investmentfeld.



Das Investment in solche Titel bietet enorme Chancen, ist aber gleichzeitig hochgradig volatil und mit großen Risiken ausgestattet. Die Portfoliovolatilität dürfte daher stark ausgeprägt sein. Es wird daher nur für Anleger empfohlen mit einem langfristigen Investmentausblick. mehr anzeigen