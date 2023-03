Samaunsalleeinig

Dieses Portfolio hat eine Verhältnis von 70:30. 70% werden in "Global Player" investiert. 30% in Emerging Markets. Bei dem Bereich "Global Player" wird in Aktien, ETF, Derivate investiert. Investitionen in Trendmärkte: Technologie Green-Energie Bio-Technologie Gesundheit Konsumgüter Finanzdienstleister. Im " Emerging Market" Bereich wird derzeit ein starker Fokus auf Asien gelegt. In Ländern wie Indien, Japan, Taiwan und Bereichen in Südamerika