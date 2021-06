Biotech small- and mid-cap

Handelsidee

Das Wikifolio soll ausschliesslich Aktien aus dem Biotechnologie Sektor beinhalten. Der Sektor hat meines Erachtens ein hohes Potenzial in Zukunft weiter zu wachsen und sich technologisch weiterzuentwickeln. Der Anlagehorizont ist Mittel- bis langfrisitg ausgerichtet, aber ich natürlich weiterhin neue Unternehmen fundamental zu analysieren, zu verfolgen und diese auch mit ins Wikifolio einzubinden. Bei jedem großen Neukauf werde ich auch einen kurzen Kommentar hier im Wikifolio abgeben.



Im Wikifolio sollen in der Regel jegliche Einzelaktien sowie ETFs aktiv gehandelt werden können. Die Anlagedauer sollte grundsätzlich größer als ein Jahr sein, also mittel- bis langfristig. Aktien sollen überwiegend nur verkauft werden, um entweder Gewinne bei einem hohen Marktstand mitzunehmen oder wenn der Investmentcase nicht mehr zutrifft.



Die Entscheidungsfindung soll auf der technischen Analyse und der Fundamentanalyse basieren. Die wichtigsten Kennzahlen sollen bei der Analyse in der Regel das KGV, KUV und das Marktwachstum sein. Außerdem soll auf das Management und das Geschäftsmodell wertgelegt werden. Zusätzlich sollen Unterstützungen und Widerstände mit beachtet werden, um einen möglichst attraktiven Einstiegszeitpunkt zu finden. mehr anzeigen