Handelsidee

In diesem wikifolio sollen ausschließlich US Aktien aufgenommen. Vorraussetzung für die Aufnahme einer US Aktie ist dass der Wert eine relative Stärke im Vergleich zu seiner Benchmark ( S&P 500 ) aufweisen kann.

Sollte ein Wert an relativer Stärke verlieren wird er aus dem wikifolio entfernt.



Es kann gegebenenfalls zu Teilverkäufen von Positionen kommen , wenn ein Wert im wikifolio einen größeren Portfolioanteil als 5 % erreichen sollte.



Es wird eine grösstmögliche Diversifikation angestrebt um eine bestmögliche Risikostreuung zu erreichen.

Der Grundgedanke hinter dieser Strategie ist die Annahme dass Aktien , die eine überdurchschnittliche Wertentwickung vorweisen können , diese Outperformance meist über einen längeren Zeitraum beibehalten können.



Das TSI USA wikifolio möchte an dieser Entwicklung partizipieren.



Die Haltedauer der Positionen ist überwiegend mittel bis langfristig geplant.

Ziel des Wikifolio ist eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark dem S&P 500. mehr anzeigen