Trendfollowing

Handelsidee

In diesem wikifolio sollen Werte aufgenommen werden die sich in einem intakten Aufwärtstrend befinden.

Zudem ist geplant gehebelte Produkte ins wikifolio aufzunehmen , was zu einer höheren Volalität führen

könnte.



Die geplante Haltedauer der Positionen soll im kurz bis mittelfristigen Bereich liegen.



Ziel des wikifolio ist eine Outperformance auf Jahressicht zum S&P 500. mehr anzeigen