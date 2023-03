Galah Invest - Price and Volumen

Um die Handelsidee komplett transparent wie möglich zu gestalten, fangen wir bei den Namen an: Galah Invest ist eine kleine Annerkennung an meinen beiden Rosakakadus die mich überhaupt auf die Idee gebracht haben wieder ein Wikifolio zu starten. Denn die "Galahs" picken sich immer nur die besten Körner aus der Schale um das maximum aus sich rauzuholen. So werde ich das auch mit diesen Wikifolio betreiben. Die Handelsidee beruht zu fast 100% auf die Technische Analyse und bezieht sich nicht auf Linien zeichnen und daraus die Strategie zu entwerfen. Ich schaue vermehrt auf den Preis und Volumen und werde versuchen meine bewegründe so gut wie möglich zu kommunizieren. Die Werte die in dieses Depot kommen werden vorrausichtlich nur Amerikanische Unternehmen sein, schaue aber auch gerne in andere Länder ob es dort die ein oder andere gute Möglichkeit ergibt. z.B Deutz. Meine Haltedauer bezieht sich auf den Trend die der Kurs mir gibt und kann nicht klar definiert werden. Schätzungsweise 3 Tage oder 2 Wochen. Ich werde in dieser Handelsidee auch ein strenges Stopp Loss fahren, was heisst, wenn mein Setup nicht mehr stimmt. Wird das Unternehmen verkauft, ohne wenn und aber und kein "Ach das dreht doch wieder". Ich werde genügen Möglichkeiten kriegen. Um die richtigen unternehmen zu finden werde ich den Screener auf FinViz benutzen und für die Charttechnik ( Preis und Volumen ) auf TradingView zurückgreifen