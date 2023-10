High Quality - Low Entry

Dieses wikifolio beabsichtigt eine hoch-diversifizierte, langfristige Investition in Qualitätsunternehmen, deren Aktien insbesondere bei Kursschwäche (nach-)gekauft werden sollen. So soll das Portfolio kontinuierlich ausgebaut werden, während es mit dem Markt wachsen und durch Ausnutzung von Volatilität eine Outperformance erzielen soll. Kurzfristige (Teil-)Verkäufe zur Verlustbegrenzung oder Gewinnmitnahme bei hohen Bewertungen sollen ebenfalls diesem Zweck dienen. Die Auswahl der Aktien sowie die Allokation soll über ein eigens entwickeltes Scoring-System erfolgen. Auswahl: Zunächst sollen verschiedene Unternehmen einer Branche in den Bereichen Marktposition, Wachstum, Profitabilität und Sicherheit fundamental miteinander verglichen werden, ebenso sollen Kursperformance und Dividendenzahlungen berücksichtigt werden. Das Ergebnis soll sich in Form eines Qualitäts-Faktors darauf auswirken, ob und mit welcher maximalen Gewichtung eine Aktie ins Portfolio aufgenommen wird. Diese Analyse soll einmal im Jahr aktualisiert werden. Investitionsphase: Die Häufigkeit, mit der eine Aktie nachgekauft wird, soll bestimmt werden durch ihren Qualitäts-Faktor sowie durch Betrachtung von Kursentwicklung, Marktstimmung und der Zusammensetzung des gesamten Portfolios, bei der Klumpenrisiken durch zu hohen Invest in einzelne Aktien oder Branchen vermieden werden sollen. Eine Einschränkung auf bestimmte Branchen soll es nicht geben, da das Risiko über verschiedene Sektoren und innerhalb derer über verschiedene Unternehmen gestreut werden soll. Ggf. soll das Portfolio durch ETPs, Gold und Krypto ergänzt werden. Gebietsschwerpunkte sollen Developed Markets sowie der US-amerikanische Markt sein. Um emotionale Faktoren zu begrenzen, soll pro Woche maximal 1 Zukauf von bis zu 10 Einzelwerten erfolgen. Welche Werte gekauft werden, soll das Scoring-System entscheiden, während die Höhe der einzelnen Investitionen vom Trader bestimmt werden sollen.