Die grundsätzliche Handelsidee ist eine langfristige Wertsteigerung des Wikifolios durch das Generieren regelmäßiger Dividenden und deren Wiederanlage. Hierzu werden überwiegend Investitionen in unterbewertete und/oder stabile Unternehmen, bestenfalls in Qualitätsunternehmen, getätigt. Mögliche Gewinne aus untergewichteten spekulativen Käufen von Unternehmen dienen als Grundlage für zusätzliche Investitionen. Als spekulativ sind in diesem Wikifolio Käufe von Unternehmen zu verstehen, welche unter Umständen nur wenige Monate gehalten werden können. Die Haltedauer von Investitionen könnte hingegen theoretisch bis ewig betragen. Da die Handelsidee auf Käufen von Unternehmen bzw. deren Anteilen basiert, enthält das Wikifolio demnach ausschließlich Aktien. Quellen zur Entscheidungsfindung: Fundamentaldaten, Bewertung der Unternehmen nach der Obermatt-Methode, Fundierter Finanzjournalismus (hauptsächlich Wirtschafts-Woche)