Global Selected Opportunities

Handelsidee

Das wikifolio soll zum einen in Aktien investieren, die eine hohe Preissetzungsmacht aufweisen. Die Preissetzungsmacht sollte dabei darauf basieren, dass die Kunden ein Produkt kaufen WOLLEN und nicht MÜSSEN. Ein gutes Beispiel hierfür sind Luxus Aktien.



Hohe Anfangsinvestition aber geringe Skalierungskosten zeichnen die Software / IT Branche aus, die im Kombination mit dem Netzwerkeffekt teilweise zu einer Oligopol-Struktur tendiert. Der Lock-in-Effekt „Never change a running system“ tut sein Übriges. Aufgrund dieser Besonderheit wird in dieser Branche auch in Unternehmen investiert, die ihre mögliche Preissetzungsmacht erst in der Zukunft erreichen werden.



Andere interessante Branchen sind z.B. Medizin (hoher F&E Aufwand inkl. Patentschutz), Infrastruktur (u.a. bedingt durch Geografie und notwendige Genehmigungen) sowie Rohstoffaktien (das Angebot kann nicht kurzfristig erhöht werden).



Einzelaktien aus der gesamten Welt können selektiert werden, wobei der jeweilige Portfolioanteil zum Investitionszeitpunkt 20% nicht überschreiten soll.



Zum anderen soll in Aktien investiert werden, deren Zielmärkte von positiven Nachfragetrends profitieren dürften. Investments in Branchen- oder Ländertrends können neben Einzelaktien auch durch ETFs erfolgen.



In volatilen Märkten kann in Rohstoffe und Short-ETFs investiert werden. Es wurde bewusst ein breites Anlageuniversum gewählt, um von unterschiedlichen Gelegenheiten profitieren zu können. Auf riskante Hebelprodukte wird jedoch verzichtet.



Der Fokus liegt auf Investitionen anstatt auf Spekulationen. Daher soll die Haltedauer mittel- bis langfristig sein. Kurzfristige Trades zur Steigerung der Rendite können aber genutzt werden. Die Auswahl der Aktien soll u.a. darauf basieren, wie erfolgreich die Unternehmen bei der kontinuierlichen Umsatz- und Gewinnsteigerung sind. Die Beobachtung von politischen und ökonomischen Entwicklungen soll eine frühzeitige Entwicklung von Anlageideen ermöglichen.

