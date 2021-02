Nicos Long Run

Handelsidee

In meinem Wikifolio investiere ich ausschließlich in Aktien.

Ich schränke mich nicht auf bestimmte Regionen, Branchen und Unternehmensgrößen etc. ein.



Vor dem Kauf eines Unternehmens stelle ich mir im Grundsatz zwei Fragen:

- Habe ich das Geschäftsmodell und die Einflüsse auf die Wertschöpfung des Unternehmens so verstanden, dass ich die künftige zumindest mittelfristige Entwicklung mit hinreichender Sicherheit einschätzen kann?

- Liegt der sich aus meiner Prognose ergebende innere Wert des Unternehmens erheblich (Sicherheitsmarge...) unter dem aktuellen (Börsen-)Wert des Unternehmens?



Die Abschätzung des inneren Werts der Unternehmen soll mit der (von mir ehrlicherweise etwas krude gehandhabten) DCF-Methode oder/und simpler Multiplikation des langfristig zu erwartenden Free-Cashflow erfolgen.



Meine Entscheidungsgrundlagen erarbeite ich mir aus Geschäftsberichten und sonstigen Unternehmensveröffentlichungen, Medienberichterstattung, eigenen (überwiegend Online-)Recherchen, Artikeln/Beiträgen auf Onlineplattformen wie bspw. Seeking Alpha, Value Investors Club, Wallstreet Online etc. sowie sonstigen öffentlichen Quellen (bspw. YouTube).



Ich verfolge einen fokussierten Ansatz. Die Anzahl der gleichzeitig gehaltenen Unternehmen wird sich deshalb im Bereich von 4 bis 20 bewegen.

Die Unternehmen sollen grundsätzlich mittel- bis langfristig gehalten werden. Im Einzelfall können sich auch kurze Haltedauern (<3 Monate) ergeben, wenn bspw. eine Unterbewertung schnell aufgelöst wird, ich feststelle, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben oder ich eine bessere Alternative finde.