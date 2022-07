Sternchen und Stars

Der Fokus dieses wikifolios soll auf dem Pharma – und Biotech-Sektor liegen. Der Wert, in den hier überwiegend investiert werden soll, liegt in dem Potential der jeweiligen Investition. Konkret sind dies innovative Therapieansätze und Plattformtechnologien, die sich in frühen Stadien der Entwicklung (wie zum Beispiel in klinischen Studien der Phase II) als erfolgsversprechend kristallisieren. Daher können sich überwiegend Papiere im Portfolio befinden, die durch Venture Capital finanziert und an die Börse gebracht wurden. Dieser Fokus schließt aber anderer neuartige, zukunftsorientierte technologische Ansätze anderer Branchen ebenso wenig aus, wie mögliche Investments im Markschwergewichte, die Dividenden ausschütten. Partnerschaften und strategische Allianzen sollen ebenso in die Entscheidungen einbezogen werden, wie Recherchen zum technisch-wissenschaftlichen Ansatz einer Firma. Marktberichte, Ad-hoc-Meldungen und Trendanalysen sollen zur Entscheidungsfindung beitragen. Es ist beabsichtigt, hauptsächlich in nordamerikanische und europäische Aktien zu investieren. Es werden mittel- bis langfristige Haltezeiten anvisiert. Einzelne Positionen können auch nur wenige Tage bis ein paar Wochen gehalten werden, da sie nach erreichen eines charttechnisch ermittelten Ziels unmittelbar verkauft werden. Zur Kompensation von Wertverlusten des wikifolios können reverse ETFs, die internationalen Indices abbilden, eingesetzt werden. Auch ETFs, welche die Entwicklung spezifischer Branchen oder Märkte abbilden, können sich in diesem wikofolio wiederfinden.