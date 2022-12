Ziel meines „Undervalued Pearls“-Wikifolios ist es weltweit Aktien oder Indizes ausfindig zu machen, die mir auf ihrem aktuellen Niveau als unterbewertet erscheinen. Ich kategorisiere nach 3 Aktientypen: 1) Tech/Future 2) Small- & Midcaps 3) Dividenden/Value Aktien, deren Gewichtung ich je nach Marktphase anpasse. In Phasen des Börsenabschwungs oder möglichen temporären Übertreibungen setze ich zusätzlich Short ETFs ein, um Gewinne abzusichern bzw. das Wikifolio vor größeren Verlusten zu schützen. Zentrale Kriterien in meiner Anlageentscheidung sind u.a. Rentabilität, Price to Book, KGV, PEG und auch ein Blick auf die relative Stärke (RSI) und Charttechnik, um den Einstiegszeitpunkt zu optimieren. Die Haltedauer der Aktien kann sich von wenigen Wochen (bspw. volatile Technologiewerte) bis hin zu Jahren erstrecken (bspw. Dividendentitel mit niedriger Schwankungsbreite). Der Einsatz von Short-ETFs wird zumeist kurzfristigen Charakter haben und nur in Phasen längerfristig gefühlter Überbewertung als mittelfristiges Absicherungsinstrument eingesetzt. Als Informationsquelle stehen mir u.a. mehrere Finanz- und Analyseportale zur Verfügung, die ich zur stetigen Optimierung meiner Anlageentscheidungen nutze.