Deutsche Software

Dieses wikifolio soll sich grundsätzlich an Softwarewerten mit Dividendenausschüttung orientieren, um auch in Bärenmärkten Verluste minimieren sowie eine Rendite erzielen zu können. Diese Dividenden können nur berücksichtigt werden, wenn diese im wikifolio anfallen. Als Beispiele hier ein paar Bereiche, in denen die Unternehmen tätig sein sollen: Cloud, Automatisierung, Blockchain, Smart contracts, IT-Services, IT-Sicherheit, , KI, AR, VR, IoT, BIM,Datenanalyse, soziale Netzwerke, Plattformen, Metaverse. Für die Softwarewerte ist in der Regel eine überwiegende Auswahl an deutschen Aktien beabsichtigt. Titel aus anderen Märkten (Europa und Nordamerika) können hier jedoch ebenfalls vertreten sein. Die Anlageidee soll in der Regel langfristig sein und auf eigener Erfahrung und fundamentalen Werten (Unternehmensanalyse) beruhen. Grundsätzlich wird dabei eine Ausrichtung auf die Chartanalyse beabsichtigt und saisonal und aktuelle Kursschwankungen sollen berücksichtigt werden. Mein Ansatz kann sich zudem in einigen der Anekdoten von André Kostolany widerspiegeln. Im Folgende meine Lieblingszitate: 1. "Börsenerfolg ist eine Kunst und keine Wissenschaft" 2. "Die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten – oder umgekehrt" 3. "Wer gut essen will, kauft Aktien; wer gut schlafen will, kauft Anleihen" 4. "Ein alter Börsianer kann alles verlieren, nur nicht seine Erfahrung" 5. "Einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie nachlaufen. Nur Geduld: Die nächste kommt bestimmt".