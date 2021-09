Handelsidee

Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Österreichische Unternehmen.

Vorsätzlich wird nach Anlagemöglichkeiten in Unternhemen gesucht, welche in Anbetracht der zukünftigen Cash Flows und anderen Finanzkennzahlen potential unterbewertet sind. Die Bewertung folgt einem 'Deep Value'-Ansatz, und erforlgt daher auch häufig einer subjektiven Entscheidungsfindung, die nicht immer quantifizierbar ist.

Zur Findung von idealen Einstiegsmöglichkeiten wird unterstützend Technische Analyse herangezogen. mehr anzeigen