Dividende- und Valuetitel

In diesem Wikifolio soll hauptsächlich in Dividenden- und Valuewerte (Akten + ETF) investiert werden. Bei der Titelauswahl soll nach Möglichkeit das Chartbild in den letzten 5-10 Jahre einen fortlaufend einen positiven Verlauf aufzeigen. Außerdem soll es um Unternehmen mit zukunftsorientierten Produkten bzw. Dienstleistungen handeln, um langfristig davon zu profitieren. Die Haltedauer der Wertpapiere soll überwiegend langfristig sein.