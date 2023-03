Value und Wachstumsstrategie

In diesem wikifolio werden Aktien, Anlagezertifikate und ETF´s gehandelt. Im Bereich der Aktien setze ich dabei auf Substanzstarke und Wachstumsorientierte Unternehmen die anhand verschiedener Kriterien ausgewählt werden. Dabei liegt das Augenmerk auf der Rentabilität und den Zukunftsaussichten. Auch die künftige Strategie und Ausrichtung des Managements sind Anlagekriterien. Anlageschwerpunkt: Weltweit, Fokussierung auf Nordamerika und Europa Haltedauer: mehre Wochen bis Jahre je nach Makro- und Mikroökonomischen Aussichten Die Anlagezertifikate dienen dazu in Seitwärtsphasen und in leicht steigenden wie fallenden Märkten eine positive Rendite zu erwirtschaften. Die ETF werden langfristig gehalten und dienen zur zusätzlichen Diversifikation des Portfolios,