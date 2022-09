Wachstums-Perlen

1. Ich investiere in erfolgsversprechende Unternehmen mit langfristig überdurchschnittlichen Wachstumsraten. Die Unternehmen müssen mehrere entscheidende Kriterien erfüllen (stabiles langfristiges Wachstum, Alleinstellungsmerkmale, Wachstumsmarkt, gesunde Bilanzen, gesunde Bewertung beimKauf). Hier wird nicht gezockt, sondern in qualitativ starke Unternehmen investiert die den Markt deutlich outperformen können. Die meisten Aktien werden sicherlich aus dem Nasdaq kommen. 2. Haltedauer einzelner Investments wird in einigen Fällen mehrere Jahre sein. Dieses Portfolio wird auch langfristig ausgerichtet sein. Aktives Management wird natürlich betrieben. 3. Für mich ist das Marktumfeld entscheidend für die Investitionsquote des Portfolios. Ich habe viele Jahre in Research und statistischen Auswertungen gesteckt und investiere je nach Erfolgsaussichten innerhalb der nächsten 1, 3, 5 Jahre. 4. Ich investiere nie mehr als 5% des Portfolios in eine Position.