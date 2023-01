High-Growth Long-term Growth

Die verfolgte Handelsstrategie als Anleger besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die in den Bereichen Technologie und Innovation stark positioniert sind. Dabei könnte man sich auf Unternehmen konzentrieren, die auf zukunftsweisende Technologie-Trends wie künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Cloud-Computing, Big Data, Robotics, Quantencomputing und andere exklusive Technologien spezialisiert haben. Unternehmen im Bereich der Epigenetik, wie Augment Pharmaceuticals, die innovative Therapieansätze für schwere Erkrankungen entwickeln, können ebenfalls interessant sein. Diese Bereiche dürften langfristig von einer zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung profitieren. Eine weitere Möglichkeit wird es sein, potenzielle Aufsteiger aus anderen Branchen zu identifizieren und zu beobachten, welche Unternehmen von den sich ändernden Marktbedingungen und der steigenden Nachfrage nach bestimmten Produkten und Dienstleistungen profitieren werden. Um relevante Daten für die Identifizierung und Beobachtung von Unternehmen zu finden, werden folgende Quellen hinzugezogen: Finanznachrichtenportale wie Bloomberg, Reuters oder Finanznachrichten Finanzdatenanbieter wie S&P Global Market Intelligence, FactSet oder Morningstar Branchen- und Marktforschungsberichte von Unternehmen wie Gartner, Forrester oder IDC Börsen- und Finanzseiten wie Yahoo Finance, Google Finance oder Finanzen.net Regulierungsbehörden wie Securities and Exchange Commission (SEC) oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Es ist wichtig, eine ausgewogene Diversifikation zu wählen, um das Risiko zu minimieren und regelmäßig die Entwicklungen der Unternehmen zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Investitionsentscheidungen auf aktuellen Informationen basieren. Anlagehorizont: Long-term