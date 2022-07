Infrastruktur und Logistik

Eine globalisierte und vernetzte Welt erfordert eine funktionierende Infrastruktur, und eine florierende Logistik-Branche. Das wikifolio beinhaltet Unternehmen aus beiden Sektoren, die für den Ausbau von Infrastruktur (Schienen, Straßen, Kommunikation, etc.) sorgen, und Unternehmen, die die Lieferketten am Leben halten und für Logistik und Transport von Waren weltweit sorgen. Das wikifolio besteht zu 100% aus Aktien, es werden keine Derivate oder ETFs genutzt, und die Cash-Position wird zu jeder Zeit geringgehalten, sodass das wikifolio immer am Markt investiert ist. Insgesamt wird eine Buy-and-Hold-Strategy mit einem langfristig und nachhaltig ausgerichteten Anlagehorizont verfolgt. Um das wikifolio zu diversifizieren, werden Aktien von 15 bis 20 Unternehmen gehalten, wobei auf kleinere und riskantere, bzw. noch nicht profitable, aber vielversprechende Hoffnungsträger ein kleiner Anlagebetrag entfällt als auf größere, bereits am Markt etablierte Unternehmen. Die Auswahl der Unternehmen konzentriert sich dabei auf die Zukunftsträchtigkeit und Nachhaltigkeit der jeweiligen Geschäftsmodells der Unternehmen. Das wikifolio basiert auf dem Sustainable Development Goal 9 der UN, "Industry, Innovation and Infrastructure", und dem Sustainable Development Goal 11, „Sustainable Cities and Communities“. Alle meine wikifolios orientieren sich an je einem der 17 SGDs, und decken somit Themenbereiche ab, die jetzt und in Zukunft entscheidende Rollen spielen werden, im Kampf gegen die Klimakrise, und auf dem Weg hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Welt.