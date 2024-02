Kapitalwolf Nachhaltigkeit investiert in Unternehmen diverser Branchen, die gewisse Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei wird nicht nur der Blick auf die reine Nachhaltigkeitsbewertung (z.B. werden Bewertungen von EcoVadis herangezogen) gerichtet, sondern auch auf die zukünftige Ausrichtung. Der mittel- bis langfristige Plan bzgl. Bestrebungen im Einklang mit dem Schutz natürlicher Ressourcen, der Umwelt und sozialer Verantwortung ist Grundlage der Auswahl. Ebenfalls stehen Unternehmen, die Ihren Fokus auf das Tierwohl, die Einhaltung von Menschenrechten in Lieferketten, Energietransformation und Dekarbonisierung richten. Bei ETFs wird darauf geachtet, dass diese mind. nach Art. 8 SFDR (EU-Offenlegungsverordnung, VO (EU) 2019/2088) klassifiziert sind. Finanzinstrumente belaufen sich im Wesentlichen auf Einzelwerte in Aktien und Discountzertifikaten. In einem Umfang von bis zu 40 % kann ein Investment in Fonds oder ETFs erfolgen. Kapitalwolf Nachhaltigkeit verfolgt mittel- bis langfristige Strategie, die davon ausgeht, dass Unternehmen, die gewissen Nachhaltigkeitskriterien nachkommen, auf diesen Zeithorizont hin in ihrer Branche Vorteile gegenüber Wettbewerbern ohne Nachhaltigkeitsfokus erzielen können.