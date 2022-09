LongTermPerformance

Das Portfolio soll einer 60:40 Strategie folgen. 60% sollen in Large Cap Value Aktien mit geringen Betas investiert werden. Hier werden vor allem Werte aus dem DAX und dem Dow Jones dominieren. 40% der Aktien werden aus dem Small Cap Growth Universum stammen. Hier wird ebenfalls der Großteil der Unternehmen ihren Sitz in den USA oder Deutschland haben. Diese Strategie soll zu einem moderaten Risiko mit einer kompetitiven Rendite führen. Das Portfolio besteht zu 60% aus europäischen Aktien, zu 30% aus nordamerikanischen Aktien und zu 10% aus chinesischen Aktien. Die Auswahl der Value-Aktien erfolgt anhand der Einschätzung eines stabilen und in gewissem Maße krisenfesten Geschäftsmodells. Hierbei soll darauf geachtet werden, dass zyklische Aktien nicht den Großteil der Value-Aktien ausmachen, um Schwankungen in diesem Teil des Portfolios gering zu halten. Bei den Small Cap Growth Aktien ist ebenfalls ein überzeugendes Geschäftsmodell entscheidend, aber auch eine anzunehmende Profitabilität des Unternehmens in weniger als 3 Jahre. Des Weiteren wird auf ein überzeugendes Management-Team wert gelegt. Die Haltedauer der Aktien soll für den Großteil des Portfolios bei mindestens einem Jahr liegen, um so den langfristigen Charakter des Portfolios zu unterstreichen.