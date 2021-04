Modern all weather incl crypto

Handelsidee

Die zugrundeliegende Idee dieses Portfolios ist die des All weather Portfolios von Ray Dalio. Diese performed sehr gut in der Vergangenheit und muss meiner Meinung nach für die Gegenwart laufend angepasst werden. So hat sich zum Beispiel der Markt für Bonds in den letzten Jahren grundlegend geändert. Zudem ist durch Cryptowährungen eine Assetklasse geschaffen worden, die früher nicht einmal existierte. Dies soll in diesem Portfolio berücksichtigt werden.



Genauer wird der Anteil von Bonds im Vergleich zur ursprünglichen Idee reduziert. Dies wird verwendet, um den weltweiten Aktienmarkt stärker zu gewichten und für Sektorwetten zu verwenden (aktuell Technologie-Werte). Der übrige Teil wird verwendet, um den Crypto-Markt mit einzubeziehen. Bei diesem wird berücksichtigt, dass er tendenziell in 4-Jahreszyklen verläuft. Im Bullenmarkt (aktuell) wird versucht, den Anteil größer 30% zu halten.

Hier kommt nun das einzig wirkliche trading dieses Portfolios zum Einsatz: Ziel ist es, den Crypto-Anteil zum Ende des Bullenmarktes (Erwartet Q3-Q4 2021) zu reduzieren und um die 6% zu halten. Im Anschluss wird dann in Vorbereitung für den nächsten Bullenmarkt (erwartet 2025) die Position wieder aufgebaut.

In der Zwischenzeit wird das Kapital auf die anderen Positionen verteilt.