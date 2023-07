captain-future-universe

Für Künstliche Intelligenz (KI) werden verschiedene Technologien benötigt. KI Entwicklung ist aus ihren lächerlichen Anfängen hin zu einem Paradigmenwechsel unserer gesamten Gesellschaft geworden, wir haben gerade mal die Tür geöffnet. Sie wird unser Leben in unvergleichlicher Weise verändern. Wie z. B. die Anfänge des Fliegens, die Entwicklung der Medizin seit der Hexenverbrennung oder die Anfänge der ersten Computer, alles aber exorbitant schneller. Zusammen mit der Quanten Technologie werden Berechnungen in Echtzeit möglich, da die KI mehrere Lösungsansätze mit dieser Technologie gleichzeitig angehen kann, ist sie also schneller als unser Gehirn. Dies wird u. a. den Aktienhandel dramatisch verändern. Langfristige Gewinner der KI werden Firmen sein, die die "Schaufeln" liefern, nicht die, die das "Gold" schürfen. Das Portfolio stellt Aktien dar, die die Bereiche GPU, Cloud-Computing, NLP, Computer Vision, Automatisierung und Skalierung abdecken. Besonderes Augenmerk wird auf die großen Firmen gelegt, die entsprechende Infrastruktur und in machtvollen Netzwerken agieren.