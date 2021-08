Short Term Bollinger Trends

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll der Ansatz verfolgt werden, ausgewählte Aktien bei kurzfristig günstigen Kursen zu kaufen.

Die hierfür ausgewählten Aktien werden nach verschiedenen fundamentalen Kriterien bewertet. Dabei werden unter anderem die Marktsituation, das Umsatz- und Gewinnwachstum, Wettbewerbsvorteile, Rentabilität, die Eigenkapitalquote, aktuelle Nachrichten und die Zukunftsaussichten betrachtet.

Die hieraus resultierende Watchlist, soll täglich anhand der aktuellen Kurse auf günstige Einstiegsgelegenheiten überprüft werden.

Ein Indikator hierfür ist eine kurzfristige Unterschreitung der Bollinger Bänder - der Durchschnittskurs der letzten X-Tage abzüglich der Standardabweichung mit einem gewissen Faktor.

Genauer gesagt werden historische Kaufgelegenheiten für diese Aktien bewertet, indem errechnet wird ob bei Unterschreitung der Bollinger Bänder mit verschiedenen Haltedauern eine positive Rendite erzielt werden konnte. Ist dies häufiger passiert und hat in der Mehrheit der Fälle zu einem Gewinn geführt, wird in die Aktie mit der ermittelten Haltedauer investiert.

Die optimale Haltedauer ergibt sich aus der besten Sharpe Ratio (Rendite im Verhältnis zur Volatilität). Die Haltedauer ist kurzfristig und soll in der Regel nicht länger als ein halbes Jahr betragen.



Da es phasenweise sein kann, dass es wenige Kaufsignale gibt, soll freies Kapital in Indexfonds investiert werden (MSCI World, S&P 500, NASDAQ, DAX etc.). mehr anzeigen