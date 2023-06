Akkumulierte Gewinne

Die Idee dieses Wikifolios ist die Anlage in substanzstarke Unternehmen. Beispielsweise werden dividendstarke Titel aufgenommen, sowie klassischerweise unterbewertete Unternehmen. Beispielsweise werden Holdingunternehmen meist mit einem Abschlag gehandelt. Das Ziel ist ein möglichest schwankungsarmes Portfolio. Investiert wird ausschließlich in Aktien. Die Unternehmensgröße ist nicht eingeschränkt, die Ausrichtung ist global. Es wird ein langfristiges Wachstum angestrebt. Dementsprechend wird eine durchschnittliche Haltedauer von einigen Monaten bis Jahren die Regel sein. Das Portfolio ist eher konzentriert, soll also aus ca. 5-25 Einzeltiteln bestehen.