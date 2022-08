Investieren in ETFs ist ganz einfach - aber wie stellt man das richtige Portfolio zusammen? Im Grunde geht es in dieser Anlagestrategie - wie in jedem Portfolio - um 2 Aspekte: Welche Produkte wähle ich und in welchem Verhältnis stehen diese zueinander. Wir sind im Euro-Raum domiziliert, daher ist die Euro-Performance ausschlaggebend. Das Portfolio ist für einen Investmenthorizont von 8-10 Jahren aufgestellt. Das Candyland investiert in 10 ETFs: 6 Aktien ETFs und 4 weitere ETFs (z.B. Anleihen, Bargeld, Rohstoffe, Edelmetalle). Diese 10 ETFs sind alle gleich gewichtet und werden monatlich wieder ihrer ursprünglichen Gewichtung angepasst. Die Auswahl der ETFs erfolgt entsprechend eigener Überlegungen, die jeweils angegeben werden. Ziel dieses Portfolios ist es zu zeigen, dass mit wenigen Trades ein ordentlicher Ertrag über eine bestimmte Laufzeit erzielt werden kann - ausschließlich mit einem ETF Portfolio.