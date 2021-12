Beat Mr Market

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll durch Stockpicking und mehr Risiko eine höhere Rendite erzielt werden.

Das heißt, dass nach Unternehmen gesucht wird, die den Markt disruptieren. Hierbei kann es gut vorkommen,

dass einige Unternehmen "Fehlkäufe" sind, die aber durch die anderen Unternehmen ausgeglichen werden, die

in einigen Jahren den Markt beherrschen.

Die Unternehmen sollen noch verhältnismäßig klein sein, einen Trend setzen und nicht am breiten Markt gegen andere konkurrieren, sondern selbst der Markt sein.