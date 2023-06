e-invest* - smart solution 25 Chancenorientierte Identifikation zukünftig stark wachsender Technologien & Trends mit Fokus auf Luft- & Raumfahrt, unter Beimischung defensiver, risikostabilisierender Werte Mit langfristiger Orientierung zu nachhaltigem Erfolg. Das Vermögen unseres Portfolios wird vorzugsweise in Aktien führender Unternehmen aus Deutschland, Europa und den USA angelegt. Über unsere Investment-Matrix werden die Investitionen gleichermaßen auf benötigte Infrastruktur & Materialien, Produkte und Werkzeuge verteilt verwaltet. Darüberhinaus nutzen wir zusätzliche Chancen bei aussichtsreichen Nebenwerten. Im Mittelpunkt steht die Auswahl attraktiver Einzeltitel mit Potential (Stock Picking). Sektoren: Edelmetalle, Energie, Hochtechnologie, Luft- & Raumfahrt, Rohstoffe, IT & Telekom, Finanzen, Nano- & Biotech, Cannabis & CBD Allocation: Deutschland, USA, Frankreich, Canada, Griechenland, Schweden Anlagehorizont: Ø 1-5 Jahre, Stockpicking/Trading 1-25 Monate Quellen: Gespräche, Historie, HVs, Medien, Recherchen Grundlagen: Analyse von Branchen-, Technologie-, Markt- & Unternehmensdaten sowie -kennzahlen, stetige Prüfung von Aktionärsstrukturen, Finanzkennzahlen, Management, Marktchancen & Produktlebenszyklen Risikostrategie: Branchen- und internationale Diversifikation max. 25% Gewichtung pro Anlageklasse, -produkt (außer Aktien) max. 25% Gewichtung pro Einzelwert in der Branche, bzw. pro Sektor Gewichtung bei größerem Chance- Risikoverhältnis temp. +/- 10%