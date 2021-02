Handelsidee

Dieses Depot hat das Ziel, mit einer gezielten Auswahl von Wachstumsaktien einen langfristigen Vermögensaufbau zu erzielen. Hierbei sollen inbesondere deutlich bessere jährliche Renditen als Vergleichindizes erzielt werden.

Als Anlageinstrumente werden ausschließlich internationale Aktien gehandelt. Es kommen keine Hebelprodukte zum Einsatz.



Wachstumsaktien sind sehr attraktiv, da der frühe Kauf der richtigen Unternehmen zu erheblichen Renditen führen kann. Allerdings sind Unternehmen mit zu erwartendem großen Aufwärtspotential in der Regel hoch bewertet. Dieser Sachverhalt erhöht das Risiko, dass es zu extremen Kursabschlägen kommt, sobald sie die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen.



Um dieses Risiko zu verringern, werden in dieses Depot nur Unternehmen aufgenommen, die sich durch bestimmte Merkmale (wie z.B. dauerhafter Wettbewerbsvorteil, Geschäftsmodell mit Wiederholungskäufen, herausragende Unternehmenskultur oder gute Geschäftsführung) auszeichnen.



Im Vergleich zum Musterdepot "Langfristige Wachstumsaktien" gibt es folgende Unterschiede bei der Anlagestrategie:



1. In diesem Depot wird ein aktives Moneymanagement betrieben. Die Einzelpositionen werden dynamisch aufgebaut und bei starken Kursgewinnen werden Teilliquidationen durchgeführt. Die entsprechenden Kursmarken werden durch ein eigens entwickeltes Programm berechnet, das auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert. Dieses identifiziert selbständig Muster in vergangenen Kursdaten, welche einen hohen prognostischen Wert für die Kursentwicklung in der Vergangenheit aufzeigten.

2. Es werden kleinere Nebenwerte gehandelt, die ein deutlich höheres Aufwärtspotential aufweisen.

3. Das Depot "KI meets Wachstumsaktien" weist eine deutlich größere Konzentration der Aktienwerte auf.



Mit den angeführten Aspekte wird eine gute Grundlage für ein schnell wachsendes Musterdepot gelegt. Allerdings wird die Volatilität des Depots im Mittel höher sein.





