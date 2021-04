Optionsschein Strategie

Handelsidee

Dieses Wikifolio sollte nur in Indexoptionsscheine investieren. Hier sollte nach einem klaren Schema vorgegangen werden. Dabei wurde zunächst ermittelt, wie stark ein Index pro Jahr im Schnitt gewachsen ist. Die Hälfte dieses Wertes wird auf den heutigen Indexstand gerechnet, was zur Ermittlung des Basiswertes dient.

Die gekauften Optionsscheine sollten ein Mindestfälligkeitsdatum von >1 Jahr haben.

Gehalten werden die Optionsscheine zwischen 3-6 Monate je nach Marktlage. In schlechteren Phasen können diese durchaus länger gehalten werden und mit Put-Optionsscheinen unterstützt werden.

Fällt ein Optionsschein unter 50%, sollte nachgekauft werden, sobald eine Trendumkehr einsetzt.



Da es sich um Hebelprodukte handelt, könnte es zu großen Kursschwankungen kommen.



Zur Technischen Analyse sollten das Grundprinzip des Trends (Trendkanäle, Retracements), Trendbestimmungsformationen (z.b. Dreiecke), Trendwendeformationen (KSK, SKS) und Indikatorenanalysen (RSI) angewendet werden.



Zur Fundamentalanalyse sollte eine Globalanalyse stattfinden, wobei im wesentlichesn das polititsche Umfeld einen Einfluss auf die Indexauswahl haben könnte.

