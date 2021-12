Chancen CORE ALPHA

Handelsidee

Hierbei handelt es sich um ein hochkonzentriertes und per Algorithmus adjustiertes Portfolios. Der Algorithmus soll mit der Zeit Performance-orientiert verbessert werden. Dies soll durch einen iterativen Prozess geschehen.



Konzentration-Prozess: Die Anlagen-Titel werden aus meinem wesentlich breiter aufgestellten Portfolio "Chancen Langfristig System" (WF0SCOTCLN) durch einen auf technischer Analyse sowie unter Berücksichtigung sozio-ökonomischer Markttrends herausgefiltert. Die Zahl der gehaltenen Titel sollte sich normalerweise in einer Bandbreite von 5 bis 10 bewegen, kann aber für einen zeitlich begrenzten Zeitraum diese Barrieren unter- bzw. überschreiten.



Dieses wikifolio soll grundsätzlich Anlagechancen aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum wahrnehmen. Es soll aktiv gemanagt werden mit einem mittel- und langfristigen Anlagehorizont.



Anlageuniversum: Um das volle Potential der Finanzmärkte ausnutzen zu können, soll das wikifolio wenigen Beschränkungen des Anlageuniversum unterliegen. Die wikifolio-Performance soll durch die Auswahl von Nebenwerten sowie Werten in Trend-Sektoren, z.B. im Technologie und ESG, dynamisiert werden. Deshalb soll die Anlage grundsätzlich in Aktien, ETPs, Fonds, Anlagezertifikate erfolgen. Wobei die Intention besteht, vor allem in Aktien und ETPs zu investieren. Andere Produkte sollen nur selten und punktuell beigemengt werden.



Kriterien zu Anlageentscheidungen: Die Werte im wikifolio sollen grundsätzlich durch technische und fundamentale Analyse, sowie makro-ökonomischen Trends ausgewählt werden. Bei der technischen Analyse soll grundsätzlich ein Punktesystem aus Gleitendem und Triple-Exponentiellen Durchschnitt, Trends im Verhalten des Bollinger-Bandes, MACD und RSI zum Tragen kommen. Bei der fundamentalen Analyse soll grundsätzlich ein Punktesystem aus Kurs-Gewinn-, Kurs-Umsatz-, Kurs-Cashflow-Verhältnis, EBIT-Marge und Gesamtkapitalrendite soweit diese Daten vorhanden sind. mehr anzeigen