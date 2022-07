SmallBusinessStocks

Dieses wikifolio enthält meistens Unternehmen aus dem Small Cap Bereich. Zusätzlich können Unternehmen aus dem Segment Micro Cap oder Mid Cap in diesem wikifolio enthaten sein. Aus unserer Sicht stellt dieses wikifolio einen echten Wachstumstreiber in eurem Depot dar. Denn alle Unternehmen haben, aus unserer Sicht, noch großes Wachstumspotenzial. Die Unternehmen sind hauptsächlich in Nordamerika, UK, Europa, Japan und Australien. Unternehmen aus den übrigen Regionen der Welt, befinden sich nur in Einzelfällen in diesem wikifolio. Das Anlageuniversum ist meist kurzfristig. Es werden keine Hebel o. ä. genutzt. Als Entscheidungsgrundlage dienen mir vor allem Nachrichten aus aller Welt, Entwicklungen (Flow), weiche Faktoren (Sentimental) und Aktienrückkaufprogramme. Des Weiteren sollen die Unternehmen analysiert werden (qualitativ und quantitativ), sowie die jeweiligen Branchen, Analysen von regionalen und globalen Entwicklungen .