ValueInvestKI

Handelsidee

Die Anlagestrategie soll durch das Value Konzept mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz bestimmt werden.

Es sollen Optionsscheine, ETF und Aktien gehandelt werden. Die Auswahl der soll durch Künstliche Intelligenz, sowie der Faulbärstrategie erfolgen. Kurz bis mittelfristig steht die KI, bei der Entscheidungsfindung im Vordergrund und Langfristig der Mensch. Dieses Prinzip hat sich jetzt über Jahre hinweg am besten bewährt.

Grundsätzlich sollen die Investments keinem festen Zeitplan folgen. Das bedeutet, dass sie so lange gehalten werden können, bis die Annahmen zum Zeitpunkt des Kaufs negativ widerlegt werden. Es ist geplant, eine permanente Überprüfung der Annahmen vorzunehmen. mehr anzeigen