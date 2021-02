WUTIS Trading Division

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden mehrere Investmentansätze kombiniert.

Primär wird jedoch versucht in Growth-Titel zu investieren mit einer Trade Duration von 1-3 Monaten.

Ziel ist es basierend auf makroökonomischen Analysen Trends in verschiedenen Sektoren früh zu erkennen und in die besten Titel zu investieren.

Der optimale Kaufzeitpunkt, sowie das Risikomanagement der einzelnen Positionen wird anschließend mit Hilfe technischer Analyse getroffen.

mehr anzeigen