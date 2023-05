Nebenwerte starkes Management

Abbildung meines Portfolios - jedoch erweitert um interessante Positionen die es aus mangelnder Liquidität oder anderen Gründen nicht in mein Portfolio schaffen. Ich fokussiere mich auf Nebenwerte (hauptsählich) in Europa und Sondersituationen. Ausschließlich long alpha, da ich nicht die zeitliche Kapazität für short alpha auftreiben kann. Kritischer Faktor für den Kauf ist ein Management, das 1. gute Entscheidungen trifft, 2. fehler eingestehen kann, 3. gut Kommuniziert und 4. entweder Erfahrung mit bringt oder an der Gründung beteiligt war.