Game-Changer Worldwide

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in Aktien investiert werden, die unserer Meinung nach, disruptiv sind. Sie stehen, nach unserer Einschätzung, für einen revolutionären Umbruch einer Branche. Die Unternehmen können eventuell mir ihren Erfindungen das Geschäftsmodell von etablierten Firmen auf den Kopf stellen. Diese Unternehmen gehen einen anderen Weg als die Mitbewerber und machen so ihnen das Leben schwer.



Dieser Mut wird oft mit einer herausragenden Marktstellung belohnt, die sich dann sehr oft auch für Anleger in Form von massiven Kurssteigerungen auszahlt.



Unser Ziel ist es diese bahnbrechende Entwicklungen überhaupt erst zu erkennen und damit disruptive Aktien zu identifizieren.



Anlageentscheidungen werden meist aufgrund einer fundamentale Analyse, wie zum Beispiel unternehmensspezifische Daten, die Gewinn- und Verlustrechnung oder der Bilanz getroffen.



Anlageuniversum:

Dieses wikifolio kann in Aktien International, Aktien USA, Europa und Deutschland investiert sein, auch wäre eine Beteiligung an Aktien Hot Stocks möglich.

Das wikifolio soll in der Regel langfristig angelegt sein und kann zum Versuch der Absicherung auch Hebelprodukte enthalten. mehr anzeigen