Antikorrelations

Das Portfolio investiert in Assets, die nicht miteinander korrelieren , um zu vermeiden , das sich alle Assets in dieselbe Richtung bewegen. Die langfristige Korrelation zu jedem Asset sollte bei mindestens ≤0,5 liegen (im Idealfall negativ). Große Schwankungen werden so vermieden. Investiert wird in Aktien,Anleihen,Volatilität, Gold, Rohstoffe. Unter diesem Link können Sie die Wertentwicklung des Portfolios seit 2017 zurückverfolgen https://www.justetf.com/de/portfolio/ded87