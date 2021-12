Handelsidee

Das Value Growth Multibagger - Portfolio setzt sich zusammen aus Unternehmen mit hohen Wachstumsaussichten und soliden Bilanzen.

Aufgrund einer hohen Sicherheitsaffinität ist eine solide Unternehmensbilanz essentiell. Dadurch soll ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis erzielt werden.

Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in den Vereinigten Staaten und Europa. Chinesische Unternehmen werden aufgrund der politischen Risiken weniger beachtet oder ggf. schwach gewichtet.

Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig, jedoch auch abhängig von der Performance des Unternehmens. Unternehmensbeteiligungen werden solange gehalten, wie das Wachstum erhalten bleibt und die fundamentalen Aussichten attraktiv erscheinen.



Die Analyse der Unternehmen geschieht dabei nach den Strategien und Kennzahlen weltbekannter Top-Investoren, darunter u.a. Peter Lynch, Philip Fischer, Joel Greenblatt und Warren Buffet.



Es wird lediglich in Unternehmensanteile in Form von Aktien investiert. Derivate oder Kryptowährungen werden im Value Growth Multibagger - Portfolio nicht berücksichtigt.