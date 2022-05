JohannesRK7 RisingCapital

Handelsidee: anstreben stetigen Wachstums Hauptsächlicher Anlageschwerpunkt in Aktien mit weltweiter Streuung außer China. Schwerpunktlegung auf große schwere Value-Unternehmung aus allgemeiner Industrie, Bankenwesen, Gesundheit, Rüstung usw. sowie aufstrebenden Unternehmen. Zusätzlich aufgrund der aktuellen Gegebenheiten zusätzlich anlageorientiert an Öl, Gas und Rüstung. Kleine bis mittelgroße Beimischung von risikoreicheren neuen Unternehmen am Markt, mit zuversichtlicher Wertsteigerungsaussicht mit etwas erhöhtem Risiko.